La Volkswagen ID.4 è la World Car of the Year 2021: la Top 3

La nuova Volkswagen ID.4 si sta affacciando soltanto adesso sui mercati europeo e americano, noi l’abbiamo provata proprio qualche giorno fa e a brevissimo arriverà il nostro speciale dedicato, secondo qualcuno però è già l’auto dell’anno 2021.

Questo “qualcuno” sono i 93 giurati internazionali del premio World Car of the Year 2021, che hanno premiato l’elettrica tedesca in uscita sul mercato. Non è la prima volta che un’auto 100% elettrica riesce a conquistare lo scettro della competizione, nel 2011 è stata la Nissan Leaf la prima a raggiungere questo traguardo, nel 2019 invece è toccato alla Jaguar I-Pace, anche se bisogna ammettere che poi la fortuna dell’auto non è stata poi così in linea con il riconoscimento...

La I-Pace aveva inoltre vinto - sempre nel 2019 - anche il World Car Design e il World Green Car, un premio - quest’ultimo - che era toccato anche alla Tesla Model S nel 2013. Ma torniamo alla Volkswagen ID.4: ha vinto con 798 punti, superando di poco la Honda E, ferma a 742, e la Toyota Yaris Hybrid, a 732. Ha vinto con largo margine per quanto riguarda l’abitabilità interna, le performance, la sicurezza, l’attenzione all’ambiente e l’importanza sul mercato. La Honda E ha trionfato nel campo dell’innovazione dell’appeal emozionale, mentre la Yaris è risultata la migliore in termini di convenienza, non a caso dall’uscita dell’ultima generazione è la più venduta d’Europa.