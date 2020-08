Volkswagen ID.4: è ufficialmente partita la produzione del SUV elettrico

Volkswagen ha appena annunciato il via alla produzione del suo primo SUV elettrico in assoluto: la VW ID.4. Gli esemplari verranno assemblati presso lo stabilimento di Zwickau, in Germania, e arriveranno sul mercato entro i prossimi mesi.

La fabbrica appena citata va anch'essa a mettere in scena una prima volta, poiché si tratta al momento dell'unica convertita completamente alla produzione di vetture elettriche. Difatti adesso la piattaforma MEB, quella che muove anche la ID.3, sarà la sola sulla quale lavorerà l'impianto da ora in poi.

Ecco le parole di Ralf Brandstatter, CEO del marchio Volkswagen, in merito alla questione:"Con la ID.4, Volkswagen aggiunge un veicolo completamente elettrico alla sua offerta nel segmento dei SUV compatti, e cioè quello a maggiore crescita al mondo. Seguendo le orme della ID.3, incarna il secondo modello basato sull'architettura modular electric drive matrix (MEB). La macchina verrà costruita e venduta in Europa, in Cina e a seguire anche negli Stati Uniti. Questo è il modo col quale porteremo la piattaforma MEB in tutto il mondo, basandoci sulle basi economiche per il successo della nostra famiglia ID.".

In seguito anche Thomas Ulbrich, membro del consiglio della mobilità elettrica Volkswagen, ha commentato in questo modo:"...la perfetta partenza della produzione della ID.4 è un traguardo eccezionale, così la mia stima e i miei ringraziamenti vanno soprattutto al team Volkswagen in Sassonia e a tutti i membri del team ID. Il secondo modello della famiglia ID. sta già lasciando le linee produttive dove, fino a poco tempo fa, venivano costruite auto tradizionali."

Al momento le previsioni parlano dell'assemblaggio di circa 300.000 esemplari tra ID.3 ed ID.4 entro la fine del 2021, ma la ID.4 in futuro verrà prodotta anche in altri stabilimenti. A ogni modo, nel caso voleste conoscere meglio le forme del SUV compatto, abbiamo delle foto spia che possono fare al caso vostro, datele un'occhiata.

Infine, per restare presso la casa automobilistica tedesca vi rimandiamo alla prova della Volkswagen Polo GTI AW1: ecco la nostra esperienza a bordo della piccola sportiva a benzina.