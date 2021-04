La Volkswagen ID.4 diventa GTX: 299 CV elettrici a trazione AWD

Volkswagen crede molto nel progetto ID.4, e non possiamo che darle ragione visti i risultati che sta ottenendo. Ha ricevuto il premio come Car Of The Year 2021, e nei prossimi mesi debutterà in una gara off-road in terra messicana. Adesso la casa di Wolfsburg presenta la ID.4 GTX, la declinazione piccante del modello.

La versione GTX porta con sé un incremento di potenza di circa 90 cavalli rispetto alla versione standard, per un totale di 299 cavalli, che riescono ad abbassare di due secondi il tempo di accelerazione nello 0-100. Questo incremento di prestazioni non è dovuto a un potenziamento dell’unità standard, bensì all’aggiunta di un secondo motore sull’asse anteriore dell’auto, rendendola di fatto una trazione integrale, capace di raggiungere i 100 km/h, partendo da ferma, in appena 6,2 secondi. In condizioni standard l’auto rimarrà prettamente a trazione posteriore, dato che il sistema AWD montato sulla vettura si adatterà in base al contesto e al tipo di guida.

Il modello base della ID.4 ha un’autonomia dichiarata di circa 500 km, mentre la GTX dovrebbe fermarsi 20 km prima, viste le performance superiori del mezzo. A bordo troviamo una batteria da 77kWh, che può essere caricata a una potenza di picco di 125 kW proprio come la versione base della ID.4, quindi non particolarmente veloce se paragonata ad altre concorrenti, come la nuova Hyundai Ioniq 5 che abbiamo visto in anteprima; Volkswagen assicura comunque che una ricarica di 30 minuti basterà per percorrere 300 km.

Parlando della denominazione GTX, molti di voi la ricorderanno dato che VW l’aveva usata precedentemente su alcuni modelli della gamma, ma d’ora in avanti verrà utilizzata solamente per identificare le versioni sportive delle auto ID elettriche della casa tedesca. A livello estetico invece è caratterizzata da dettagli in nero lucido, gruppi ottici IQ.Light Led Matrix proprietari e cerchi da 20 pollici di serie, altrimenti da 21 pollici come optional. All’interno le modifiche si limitano ad alcune cuciture di colore rosso e luci ambientabili configurabili su 30 gradazioni diverse.

Infine Volkswagen ha dichiarato che verrà commercializzata a partire da quest’estate con un prezzo iniziale di 50,415 euro, circa 6,000 euro in più della ID.4 Pro.