Ecco la Volkswagen ID.4: prezzi, autonomia e potenza della nuova EV

Finalmente Volkswagen ha mostrato in via definitiva il suo primo SUV completamente elettrico, atteso ormai da tempo sia dai clienti soliti del brand sia dagli automobilisti curiosi circa la propulsione elettrica.

Le forme del veicolo, visti i numerosi prototipi fotografati in giro per la Germania e per la Cina, non erano affatto un mistero, ma finalmente abbiamo le prime e dettagliatissime immagini ufficiali della ID.4 destinata al mercato europeo e a quello statunitense.

Purtroppo Volkswagen non ci ha sorpresi neanche col reveal degli interni, anche quelli anticipati alcune settimane fa, e difatti l'abitacolo non diverge in maniera particolarmente significativa dallo stile scelto per la sorella ID.3: troviamo una gestione quasi totalmente touch o tramite l'uso dei comandi vocali.

A ogni modo per Scott Keogh, CEO di Volkswagen Group of America, la ID.4 "si guida come una GTI, ha gli spazi di una Tiguan e si propone come una Beetle." Dato che nessuno ha ancora avuto modo di provarla a fondo e quindi di confermare le parole di Keogh, passiamo direttamente alle specifiche.

La vettura è basata sulla popolare architettura MEB, col motore posizionato al retrotreno e atto a muovere esclusivamente le ruote posteriori. L'unità sviluppa 204 cavalli di potenza e 309 Nm di coppia, ed a garantire un'autonomia di 402 chilometri in ciclo EPA ci pensa un pacco batterie da 82 kWh posizionato sotto i piedi dei passeggeri. Successivamente, indicativamente entro il 2021, vedremo l'arrivo di una versione più potente, capace di erogare 306 cavalli di potenza.

Per quanto concerne la ricarica, la ID.4 vanta sia connessione in corrente continua che alternata. Il caricatore di bordo da 11 kW consente di immettere l'energia necessaria a percorrere 53 chilometri in circa un'ora, mentre per riempirla con questa modalità e con un caricatore di Livello 2 sono richieste sette ore e mezza. Impiegando la ricarica rapida in corrente diretta si può arrivare fino a una potenza di 125 kW, grazie alla quale la ID.4 immette l'80 percento di carica in appena 38 minuti.

Il SUV elettrico presenta una lunghezza di 4.585 mm, un passo di 2.766 mm, un'altezza di 1.636 mm e una larghezza di 1.852 mm. In linea di massima è leggermente più piccola della Tiguan, ma nonostante ciò offre all'incirca lo stesso volume all'interno dell'abitacolo. Riguardo il bagagliaio invece la macchina mette a disposizione del proprietario ben 858 litri, che diventano 1.818 coi sedili posteriori ribaltati. Niente male davvero sotto questo punto di vista.

Ad accogliere il conducente troviamo poi un display da 5,3 pollici chiamato ID.Cockpit sensibile al tocco, mentre il display touch Discover Pro da 10 pollici serve a gestire l'infotainment (12 pollici con il pacchetto Statement). Lo schermo è personalizzabile e può mostrare i dati sulla navigazione, vari tipi di intrattenimento, permette di modificare l'assistenza alla guida e di selezionare le opzioni preferite.

Per quanto concerne la sicurezza, l'assistenza alla guida avanzata, denominata IQ.Drive, include Front Assist, Side Assit, Rear Traffic Alert, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Travel Assist ed Emergency Assist. Crediamo sia inutile descrivere ogni feature in quanto oramai convenzionali per tutti i produttori di auto.

Avviandoci a concludere non possiamo non parlare del prezzo. Al momento non abbiamo informazioni circa il mercato italiano, ma per quello tedesco si parte da uno scalino d'ingresso di 49.950 euro per la ID.4 1st Edition, mentre l'allestimento 1st Edition Max richiede ben 59.950 euro.