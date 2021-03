La Volkswagen ID.4 non sorprende Consumer Reports: i lati negativi del crossover

Consumer Reports ha messo le mani sulla nuova Volkswagen ID.4, crossover elettrico pronto a portare la famiglia ID del marchio di Wolfburg anche in Nord America. Le opinioni dei tre recensori però non sono state esaltanti.

Iniziamo col dire che i recensori di Consumer Reports - ente americano che funziona più o meno come il nostro Altroconsumo, che testa veicoli e prodotti consigliando o meno l’acquisto al grande pubblico - non hanno testato a fondo la vettura ma hanno soltanto dato le loro prime impressioni. Prossimamente arriveranno anche i confronti diretti con la Tesla Model Y e la Ford Mustang Mach-E, che fra l’altro abbiamo già guidato in anteprima qualche giorno fa.

Nel frattempo, tornando a CR, non abbiamo avuto grandi parole di elogio nei confronti del crossover tedesco. I recensori non hanno dimostrato un grande entusiasmo, sembrava stessero parlando - nell’ultima puntata del podcast di CR - di una normale auto termica. Pur avendo una buona dinamica di guida e un sufficiente spazio interno, la ID.4 non ha stupito sul fronte dell’accelerazione, inoltre i comandi per gestire i finestrini e l’aria condizionata non sono piaciuti.

Parere negativo anche per la rete Electrify America a cui Volkswagen si appoggia negli Stati Uniti - considerata non sempre affidabile. Chiasà che prossimamente, magari in seguito a test più approfonditi, Consumer Reports possa cambiare opinione, del resto magazine come Edmunds o E for Electric hanno valutato in modo positivo il crossover europeo.