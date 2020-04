La Volkswagen ID.4 si mostra come mai prima d'ora: ecco le foto spia

I ragazzi di Motor1 hanno condiviso numerose e chiarissime immagini riguardanti l'imminente Volkswagen ID.4 che la casa automobilistica tedesca non accenna a rivelare al mondo. Tra l'altro sappiamo già che il produttore ha in mente di produrre varianti diversificate delle sue EV, affibbiando loro il suffisso "GTX" per distinguerle dai modelli base.

Ed è proprio uno di questi veicoli GTX che è stato avvistato in strada da un attento appassionato. Questa VW ID.4 GTX ad alte prestazioni era stata però ripresa soltanto da un'angolatura posteriore al mezzo, ma per fortuna sono arrivati altri scatti che la riprendono a 360 gradi, date un'occhiata alla galleria in fondo alla pagina.

Adesso quindi abbiamo a disposizione un bel po' di materiale sul quale fare ipotesi ed evidenziare differenze rispetto alla ID.4 base. Probabilmente l'elemento di maggiore spaccatura è il piccolo spoiler posteriore posizionato alla base del parabrezza, ma anche l'ultimo montante e l'inclinazione del tetto non sono affatto identici a quelli della ID.4 standard.

La GTX sembra pertanto andare verso le vetture coupé, e a sottolinearlo forse ci pensa anche una fascia cromata con terminali finti, che potrebbero però nascondere il vero disegno del paraurti posteriore. Neanche all'avantreno mancano poi le differenze, grazie ad un diverso disegno della calandra, a nuove prese d'aria più in basso e all'aria generale più aggressiva.

Per quanto concerne le specifiche tecniche sappiamo pochissimo, e diremmo un'ovvietà affermando che la GTX sarà più potente. In nostro aiuto vengono però i colleghi di InsideEVs, i quali fanno notare che il Concept della ID.4 aveva una potenza complessiva di 306 cavalli, e quindi non dobbiamo aspettarci numeri tanto differenti da questi.

Difficile però al contempo competere su questo campo con una rivale come la Tesla Model Y, la quale pare addirittura essere più potente della Model 3. Il crossover elettrico californiano è appena arrivato sul mercato, e non mancano polemiche ed elogi. Le prime evidenziano una quantità di difetti produttivi non proprio perdonabile, mentre gli altri fanno notare le ottime performance e il livello di comfort che la vettura offre, come sottolinea Edmunds.

Per concludere tornando in Volkswagen vogliamo condividere con voi le ultime informazioni riguardo la VW Golf R ibrida di nuova generazione, la quale potrebbe arrivare non prima del 2023 e debuttare con una potenza enorme.