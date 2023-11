Volkswagen ID.4: tutti i modelli venduti negli Stati Uniti richiamati per rischio incendio

Volkswagen ID.4 è soggetta a un nuovo richiamo negli Stati Uniti a causa di un possibile rischio di incendio legato al parasole interno del tetto che non risulta piuttosto ignifugo. Questo problema è stato scoperto durante dei test interni condotti a maggio 2023, portando la casa automobilistica a richiamare 23.883 unità.

Sebbene questo richiamo non sia considerato altrettanto critico di quello precedente legato al cavo di ricarica difettoso, o alle porte difettose che si aprivano durante la marcia, suscita comunque preoccupazioni per la sicurezza. Al momento, non sono stati segnalati incidenti o problemi legati a questa questione, e Volkswagen assicura che il problema è stato risolto all'interno della produzione alla fine di agosto.

Il rimedio prevede l'applicazione di un tessuto ignifugo sul parasole, evitando la necessità di sostituire parti. La casa automobilistica ha in programma di iniziare a inviare notifiche ai proprietari a partire dal 5 gennaio 2024, cercando di affrontare la situazione con tempestività e trasparenza.

Questo nuovo richiamo sottolinea ancora un volta la complessità e le sfide legate alla produzione di veicoli elettrici, nonché alla la necessità di un monitoraggio costante per garantire elevati standard di sicurezza e di qualità.

Per stimolare le vendite in Cina Volkswagen ha abbassato drasticamente il prezzo della iD.4. La Cina si sta rivelando un competitor molto difficile da fronteggiare per i marchi europei.