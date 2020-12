Volkswagen ID.4 Max: l'autonomia in autostrada è più che buona, anche con clima attivo

L'ultimo video pubblicato su YouTube da Battery Life ci ha piacevolmente sorpresi, e non solo per l'ottimo lavoro svolto dai ragazzi. La protagonista dell'analisi è l'attesissima Volkswagen ID.4, che ha dovuto fare del suo meglio per non sfigurare in termini di autonomia in autostrada con tanto di temperature rigide e controllo del clima attivo.

Il SUV elettrico della casa automobilistica tedesca ha bisogno ancora di qualche rifinitura prima venire ufficialmente commercializzato, ma basandoci sui dati raccolti da Battery Life in merito al range per singola carica, supponiamo che non riguardi questo aspetto specifico.

Innanzitutto dobbiamo specificare che la Volkswagen ID.4 1st Max in questione è stata stata provata prima a 110 e poi a 130 km/h, con clima attivo ad una temperatura di 22°C mentre la temperatura esterna era appena sopra lo zero, cerchi da 20 pollici e pneumatici invernali.

Basandoci sulle stime ufficiali EPA, la ID.4 possiede un'autonomia di 400 chilometri per singola carica, ma è chiaro che le auto elettriche sono ampiamente più efficienti in città a temperature medie e a velocità ridotte, piuttosto che in autostrada con un clima rigido e oltre i 100 km/h. In sintesi, secondo le prove di Battery Life, la vettura si è tenuta approssimativamente sui 311 chilometri per singola carica a 110 km/h e sui 254 chilometri a 130 km/h.

Considerando tutti i parametri citati in precedenza si tratta di un risultato davvero buono che, se riprodotto in ciclo combinato, con cerchi dal diametro inferiore, clima disattivo e pneumatici standard, avrebbe probabilmente potuto superare le stime sul range effettuate dall'agenzia statunitense. Nel caso foste interessati all'acquisto della vettura, ma vi trovaste al contempo nella situazione di voler ancora tastare il terreno per accaparrarvi l'auto che possa fare al caso vostro, ecco a voi una comparativa circa le caratteristiche della VW ID.4, della Tesla Model Y e della Ford Mustang Mach-E.

Nel frattempo pare che una parte considerevole della stampa di settore a stelle e strisce adori il nuovo, e al contempo anche il primo, crossover elettrico Volkswagen: di seguito riportiamo 10 motivi per amare la VW ID.4.