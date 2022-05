Volkswagen ID.4 GTX sigla un Guinness World Record tra le auto EV salendo a 5816 metri

Durante il nostro periodo di test, abbiamo definito il Volkswagen ID.4 GTX come un un SUV dall’animo sportivo, un titolo che gli calza a pennello vedendo l’ultima impresa da record in cui si è cimentato. Infatti Rainer Zietlow e il team Challenge4 hanno portato la VW ID.4 GTX sulla cima di un vulcano, dove mai nessuna auto EV è arrivata.

L’impresa è andata in scena lo scorso 18 maggio, quando Zietlow ha guidato la ID.4 fino alla cima del vulcano Uturuncu, in Bolivia, toccando i 5815 metri di quota, superando di 45 metri il vecchio record di 5771 m. L’impresa è stata quindi riconosciuta come nuovo Guinness World Record.

La Volkswagen ID.4 GTX utilizzata per la sfida è paragonabile al modello che si può comprare in concessionaria, ma presentava alcuni accorgimenti per far fronte al terreno impervio che doveva fronteggiare, vale a dire un set di cerchi Maxion Wheels e pneumatici specifici per l’offroad. Per il resto l’auto è quella che conosciamo, con la trazione integrale e la batteria da 82 kWh. Per arrivare fino al luogo della sfida invece, il team ha fatto affidamento sulle infrastrutture di Enel X Way situate in diversi alberghi lungo la strada, che era anche un partner ufficiale del progetto.

Stando a quanto dichiarato dal team, la strada è stata una vera sfida per il veicolo di serie e i suoi componenti, ma la tecnologia ha superato questo eccezionale test di resistenza: dopo 4 ore e 20 minuti, Rainer Zietlow ha raggiunto la fine del tracciato minerario con la VW ID.4 GTX, a quota 5.816 metri sul livello del mare, il tutto documentato da due localizzatori GPS e altimetri.

Il powertrain elettrico ha poi messo in mostra delle ottime performance durante la scalata, dal momento che non soffre l’altitudine come i motori termici, che perdono potenza via via che si sale. Ricordiamo infatti che la Porsche Hoonipigasus di Ken Block perde circa 600 CV sulla cima della Pikes Peak.