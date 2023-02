La Volkswagen ID.4 entra nel MCU con Ant-Man and The Wasp: Quantumania

In occasione dell’uscita nelle sale italiane di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, prevista per il 15 Febbraio 2023, Volkswagen ha lanciato una campagna globale a 360 gradi che metterà la ID.4 sotto i riflettori con una serie di contenuti ispirati alla pellicola del Marvel Studios.

La campagna promozionale includerà uno spot dedicato, sviluppato e prodotto da Volkswagen in compagnia dei Walt Disney Studios e Bullit. La vettura, che è presente nella pellicola, sarà presente anche sul red carpet all’evento di anteprima mondiale. Gli spettatori invece potranno godere di una featurette che permetterà loro di ottenere uno sguardo dietro le quinte della realizzazione del film.



“Questa campagna divertente, innovativa e integrata dà vita in modo straordinario a una trama in cui è facile riconoscersi. Siamo così entusiasti di condividerlo con i fan di tutto il mondo, per celebrare l’uscita del prossimo capitolo del MCU”, ha dichiarato Lylle Breier, SVP Global Marketing Partnerships dei Walt Disney Studios.



Qualche giorno fa, Ant-Man 3 è stato al centro di un mega leak che avrebbe esposto in rete le scene post credit della pellicola ed alcune informazioni sul futuro della saga.

Di recente è anche emersa la notizia che Volkswagen ha aumentato il prezzo della ID.4 negli USA, ma non è chiaro se ciò avverrà anche in Italia.