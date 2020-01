La Volkswagen ID.4 debutta a New York: ad aprile il nuovo crossover elettrico

Se fino a oggi Tesla ha avuto letteralmente campo libero negli USA, parlando di auto elettriche, in questo 2020 la concorrenza sarà decisamente più spietata. Volkswagen ha infatti intenzione di presentare la nuova ID.4 al Salone di New York.

L'auto europea si troverebbe nel fuoco incrociato fra la stessa Tesla, che attende di lanciare il crossover Model Y, e Ford, che con la neonata Mustang Mach-E punta a conquistare una clientela decisamente premium. Qualche gradino più in basso, ma non troppo, ci sarebbe dunque la Volkswagen ID.4, seconda auto elettrica della famiglia ID che seguirebbe la ID.3, ormai prossima al lancio nel vecchio continente.

La ID.4 infatti sarebbe la prima elettrica VW a oltrepassare l'oceano, una sfida importante per il brand tedesco che sull'elettrico ha investito praticamente tutto il suo futuro - ripetendo più volte che l'industria dell'auto tradizionale è ormai alla sua fine. La ID.4 se la vedrebbe in modo diretto con la Tesla Model Y, del resto il campo da gioco sarebbe lo stesso per entrambe, quello dei crossover; sempre VW ha in canna anche una Volkswagen ID.5, ancora meno avara in dimensioni, così da sfidare la Tesla Model X (ma non solo) potendo contare su un prezzo certamente inferiore. Per la ID.5 però è ancora presto, nel frattempo riflettori puntati sul prossimo Salone di New York in programma ad aprile 2020.