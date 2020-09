Quanti chili può trasportare la Volkswagen ID.4? I dati ufficiali

Il configuratore online porta con se sempre nuovi dettagli e non fa eccezione quanto successo con il crossover elettrico Volkswagen ID.4: grazie al servizio online appena lanciato siamo finalmente a conoscenza della capacità di traino.

Il modello a trazione posteriore ha una capacità di 1000 kg, mentre quello a trazione integrale di 1250 kg. Di serie i mancorrenti sul tetto della vettura, per poter stivare ulteriori bagagli. La differenza tra le due trazioni nasce dalla diversa potenza a disposizione, se la ID.4 a due ruote motrici arriva a 204 CV, per la versione AWD si parla di circa 300 CV. Il modello AWD sarà disponibile sul mercato a metà 2021.

Per raggiungere questi numeri nella capacità di carico sul traino è necessario acquistare come optional il gancio traino estraibile (950 euro), dotato di sbloccaggio elettrico. La capacità dipenderà dal tipo di rimorchio usato e dalla pendenza che si andrà ad affrontare: i 1000 kg del modello a due ruote motrici sono relativi all'uso con rimorchio frenato e scendono a 750 kg in caso di rimorchio non frenato. Se non si affronteranno pendenze maggiori dell'8% e si userà un rimorchio frenato sarà possibile trainare fino 1200 kg.

La capacità di 1000 kg è un dato in linea con le vetture della stessa categoria della ID.4. Tesla ha osato di più, portando la capacità di traino della sua Model Y, la vettura più simile alla ID.4 dell'azienda di Palo Alto, a 1587 Kg.

Volkswagen sembra interessata a soddisfare i clienti che doteranno la propria vettura di un rimorchio, al punto di rendere questa caratteristica protagonista del primo spot ufficiale della ID.4.