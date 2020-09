La Volkswagen ID.4 1st Edition sold out in poche ore negli USA

Volkswagen ha dato ufficialmente il via agli ordini della nuova Volkswagen ID.4 negli Stati Uniti, un mercato che il brand tedesco sta cercando di far diventare “chiave” in ambito elettrico. Parliamo però della patria di Tesla, dove la ID.4 potrebbe essere un flop, giusto? Sbagliato.

Lanciata lo scorso 23 settembre tramite una Global Premiere, la piattaforma digitale per l’ordine della nuova Volkswagen ID.4 ha fatto registrare un Sold Out in pochissime ore. A finire è stata la ID.4 1st Edition da 43.995 dollari, che si differenzia dalla ID.4 standard per via di badge dedicati, interni in colorazione bianca, tetto a contrasto nero e panoramico, cerchi da 20”, fari Full LED con AFS.

È invece risultata “meno appetibile” la ID.4 Pro, disponibile a 39.995 dollari, nel senso che è ancora possibile ordinarla e non è sold out, anche se potrebbe diventarlo presto (non sappiamo in realtà i numeri delle unità disponibili, che la 1st Edition sia già terminata però fa sicuramente scena...). Questa variante si fa desiderare per via della tecnologia IQ.DRIVE, che raccoglie i migliori assistenti di guida di casa VW, navigazione Discover Pro con display da 10 pollici, sedili anteriori e sterzo riscaldati, ricarica wireless e App-Connect con possibilità wireless (e ricordiamo come questa funzione sia fondamentale per usufruire di Android Auto senza fili con Android 11).

I due modelli vengono consegnati in periodi differenti, motivo per cui la 1st Edition è probabilmente finita in poco tempo: la 1st arriva nel primo trimestre 2021, la Pro a metà 2021. Quante ID.4 riuscirà a vendere negli USA il marchio tedesco?