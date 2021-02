Volkswagen ID.4: ecco i 10 punti a favore del crossover elettrico

Volkswagen si è immersa appieno nel sentiero verso l'elettrificazione della propria gamma di veicoli, e in questo senso la imminente ID.4 è un passo molto importante, in quanto rappresenterà il primo crossover completamente elettrico della sua storia.

E' chiaro che il marketing risulta essere molto importante quando devi commercializzare un veicolo che la clientela storica potrebbe avere difficoltà a decifrare, e per questo motivo il brand tedesco, nella sua divisione nordamericana, ha pubblicato l'interessante video visibile in alto (per visionarlo bisogna prima avviarlo e poi cliccare su "Guarda Questo video su YouTube").

Ad aprire la presentazione ci pensa Dustin Krause, Director of e-Mobility per Volkswagen of America, il quale comincia con l'elemento più importante per molti automobilisti: la vettura a batterie avrà un'autonomia per singola carica in ciclo EPA di 402 chilometri.

Di seguito riportiamo in ordine tutte le feature chiave:

Autonomia più che sufficiente (range accettabile con ricarica rapida in corrente diretta e 3 anni di energia gratuita presso Electrify America). Nuova piattaforma (MEB) con più spazio a disposizione. Frenata rigenerativa. Personalizzazione elevata (console centrale, bagagliaio, illuminazione, eccetera). Abitacolo semplice ed intuitivo. Connettività wireless. IQ.DRIVE di serie (assistenza alla guida di Livello 2). Ottima vista (tettuccio panoramico fisso). Sistema ID.Light (illuminazione intelligente con suggerimenti al conducente). Accesso e messa in moto keyless.

Come caratteristica bonus è stata infine indicata la presenza di vani per lo smartphone sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori, ma prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo chiudere restando in tema e rimandandovi ad un altro modello elettrico che il marchio di Wolfsburg sta per commercializzare: la produzione della Volkswagen ID.5 è cominciata, e il debutto è atteso dopo giugno 2021. Nel frattempo, per chi vuole entrare nella mobilità elettrica, VW ha già pronta la sua hatchback a zero emissioni, la ID.3 la quale sta per diventare ancora più economica.