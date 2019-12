Volkswagen ID.3 Wagon, l'anti SUV elettrico di fattura tedesca

È innegabile come i SUV siano diventati, negli ultimi anni, anche una moda del mercato più che una reale necessità. Sono però molti gli utenti che preferiscono uno Sport Utility Vehicle per via del grande spazio offerto, al di là delle forme, motivo per cui una ipotetica Volkswagen ID.3 Wagon potrebbe rubare molti cuori.

Come sappiamo il 2019 di Volkswagen non è stato solo della nuova Golf 8, anche della ID.3 elettrica, la cui produzione è partita ufficialmente a inizio novembre con una cerimonia ufficiale - con le prime consegne programmate per la primavera del 2020. La vettura, dall'aspetto di una Hot Hatch pura e cruda, si è presentata sul mercato in tre versioni differenti, al di là della speciale First Edition: tutte della medesima potenza ma con batterie e autonomie differenti.

Qualcuno sul web (Kleber Silva su Behance) è però andato oltre, creando il render fan made di una Volkswagen ID.3 Wagon, una vettura - almeno nelle intenzioni - davvero accattivante, in grado di offrire moltissimo spazio, un'accennata sportività e ovviamente un carattere totalmente elettrico. Non parliamo di un modello ufficiale, Volkswagen però - visto questo risultato - potrebbe davvero pensarci un giorno, creando una vettura in grado di far cambiare idea a molti automobilisti orientati verso un SUV quasi ed esclusivamente per il grande spazio a bordo.