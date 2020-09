La Volkswagen ID.3 vende più della Tesla Model 3: il sorpasso in Norvegia

La crisi legata al Coronavirus continua a farsi sentire per Tesla in Europa, che ha rallentato le consegne da diverse settimane. Questo sta lasciando campo libero ai competitor, che in Norvegia - miglior mercato elettrico del vecchio continente - stanno conquistando nuove fette di mercato.

Se fino a qualche mese fa la Tesla Model 3 regnava praticamente incontrastata, adesso nel Paese nordico è la nuova Volkswagen ID.3 a farla da padrona, con 692 unità vendute nel mese di settembre (e siamo soltanto a metà). La Model 3 di Elon Musk è comunque al secondo posto con 577 unità, un ottimo risultato che significa aver frenato la preoccupante scalata della Polestar 2 del gruppo legato a Volvo, che ha piazzato 496 unità. A 286 immatricolazioni troviamo poi la Audi e-tron.

Abbiamo aperto questo articolo parlando del Coronavirus perché sappiamo quanto la pandemia abbia colpito gli stabilimenti Tesla negli USA, che fra l'altro deve esportare i suoi veicoli via nave, cosa sicuramente non semplice di questi tempi, ma è davvero solo demerito di Tesla la perdita dello scettro in alcuni mercati chiave d'Europa? O più banalmente gli utenti stanno iniziando ad apprezzare anche nuovi modelli estremamente competitivi?

Difficile rispondere adesso, bisognerà attendere che la produzione Tesla torni alla piena normalità, nel frattempo Volkswagen e gli altri brand impegnati in campo elettrico hanno un'occasione d'oro: prendere un po' di vantaggio e affermarsi.