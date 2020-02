La Volkswagen ID.3 è veloce quanto le monoposto da Formula 1

Vi avevamo già parlato della Volkswagen ID.R, ma per sicurezza vi rinfreschiamo la memoria. Si tratta di una vettura elettrica da gara, sviluppata da VW per mettere alla prova le proprie capacità e sfidare i limiti del possibile.

La EV sviluppa infatti 680 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia i quali, aiutati dal peso complessivo di soli 1150 chilogrammi, le consentono prestazioni incredibili che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,25 secondi. Il pacco batterie dispone di soli 43 kWh, ma l'autonomia per singola carica non è il suo obiettivo.

Il focus è infatti ottenere la migliore prestazione possibile, e lo testimonia il record ottenuto pochi mesi fa nella scalata della "Porta del Paradiso" in Cina. Adesso però la compagnia non si accontenta affatto, e il boss del reparto Motorsport di Volkswagen, Sven Smeets, ha annunciato che una seconda generazione del bolide è in fase di sviluppo.

Prima però l'attuale VW ID.R ha in programma una serie di eventi, tra i quali il Festival of Speed di Goodwood:"Abbiamo strappato il record generale lo scorso anno, ma piazzammo il tempo di sabato e il Duca di Richmond ci disse 'sarebbe bello se tornaste e lo rifaceste durante le sfide domenicali'."

A seguire la ID.R si presenterà al Sonoma Speed Festival che si terrà tra il 28 e il 31 del prossimo Maggio. L'evento sarà un'occasione per VW di promuovere la sua tecnologia elettrica sul mercato californiano tanto fedele a Tesla, e inoltre potrebbe prendere due piccioni con una fava battendo il tempo non ufficiale registrato dalla Mercedes di Formula 1. Alla ci fu Esteban Gutierrez, che per completare il giro impiegò il tempo di 1:15.430 tramite la Mercedes F1 W07 Hybrid del 2016.

A proposito di Formula 1 vi invitiamo, se foste fan della categoria, a dare un'occhiata alle date di presentazione delle monoposto 2020.