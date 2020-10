La Volkswagen ID.3 arriva in Italia: batterie e versioni per il nostro mercato

La prima volta che abbiamo visto fisicamente la Volkswagen ID.3, presentata alla stampa nel corso di un evento in Germania, è stato a maggio 2019. Da allora sono cambiate molte cose, la produzione della vettura è iniziata e - dopo la versione speciale 1st Edition - è finalmente arrivato il momento di acquistare la ID.3 seriale.

Abbiamo rivisto la Volkswagen ID.3 fatta e finita a Verona, dove l’abbiamo anche provata, infatti non perdetevi i nostri speciali in arrivo. In questo articolo però vogliamo spiegarvi quali ID.3 arriveranno, in quante versioni e quando soprattutto. Messa da parte la 1st Edition dunque, consegnata ai clienti a partire dal mese di settembre 2020, è tempo di guardare alle ID.3 che arriveranno nelle concessionarie nel primo trimestre 2021.

Volkswagen offrirà 2 diverse varianti di batterie e 7 versioni pre-configurate. 6 versioni riguardano la batteria Pro Performance da 58 kWh, 1 versione sola invece la batteria Pro S da ben 77 kWh. Gli allestimenti basati sulla Pro Performance potranno contare su un motore elettrico da 150 kW e 204 CV (successivamente ne arriverà uno da 107 kW e 146 CV) e 426 km di autonomia secondo lo standard WLTP, con la Pro S invece abbiamo 549 km di autonomia e motore da 150 kW/204 CV.

Volkswagen ha intenzione di vendere tutto online, “tramite pochi clic”, del resto come anticipato sopra parliamo di pacchetti pre-configurati, così sarà più facile per l’azienda produrre e consegnare le vetture. Gli allestimenti cambieranno piccoli aspetti del design, dell’infotainment, del comfort, dell’assistenza di guida e della sportività. Fra le tecnologie disponibili sottolineiamo la presenza dell’Head-up Display, per avere le info direttamente sul parabrezza, il Travel Assist, che mantiene l’auto in carreggiata e controlla la distanza di sicurezza, i fari LED Matrix, che emettono una luce controllata in maniera smart.

Di serie invece su tutta la gamma abbiamo ACC, Lane Assist, Front Assist, Park Pilot, Riconoscimento segnaletica, Airbag centrale a tendina, dunque attenzione massima nei confronti della sicurezza. E ancora, sempre di serie, Navigatore Discover Pro, Infotainment 10”, Active Info Display, Natural Voice Control, ID.Light, Fari Full LED, Ambient Light 10 colori, Keyless GO, Climatronic e comandi touch.

Nel corso del primo trimestre 2021 arriverà in pre-ordine anche una variante con batteria da 45 kWh, venduta con caricatore AC da 7,4 kW e DC da 50 kW. Per maggiori dettagli e per sapere come si guida una Volkswagen ID.3 vi ricordiamo che stanno arrivando i nostri speciali dedicati.