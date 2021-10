La Volkswagen ID.3 è un successo: l'auto elettrica dopo un anno di vita

Dall'uscita sul mercato della nuova Volkswagen ID.3 è passato ormai un anno (qui la nostra prova della Volkswagen ID.3), è dunque tempo di bilanci - e per il marchio tedesco c'è da festeggiare. Solo in Europa, là dove l'auto è stata venduta, sono stati piazzati 144.000 ordini.

Non era semplice vincere la sfida della ID.3, poiché per Volkswagen era un vero e proprio salto nel vuoto. Dopo i vari esperimenti di rendere elettrica la Golf adattando la vecchia piattaforma, il brand di Wolfsburg ha ben pensato di ingegnerizzare da zero un'intera famiglia di veicoli elettrici ID, rinnovando design e nomi, senza dunque cavalcare i propri cavalli di battaglia.

Commercializzata ufficialmente nel settembre 2020, al 31 dicembre dello stesso anno le vendite erano state già 55.000 in tutta Europa. Come anticipato sopra, nel primo anno di vita dell'auto gli ordini sono stati 144.000, e dal conto sono esclusi gli USA (dove la ID.3 non verrà venduta, solo la ID.4) e la Cina, dove per ora sono partiti solo i pre-ordini.

A oggi Volkswagen ha tre linee produttive dedicate a ID.3, grazie a questo escono da Zwickau (là dove Angela Merkel ha inaugurato la produzione della ID.3) e Dresden 1.200 unità al giorno. Questi due impianti inoltre sono ormai Carbon Free, per funzionare dunque non utilizzano combustibili fossili. Sembra proprio che Volkswagen abbia iniziato l'era elettrica nel migliore dei modi.