Volkswagen ID.3 a soli 109 euro al mese in Francia grazie al leasing sociale

Nel mentre pare sia pronta la nuova ID.3 GTX, Volkswagen abbraccerà l'iniziativa governativa del leasing sociale per promuovere l'adozione di veicoli elettrici, con un focus particolare sull'accessibilità per le famiglie a basso reddito in Francia (e in Italia?).

Per accedere a tali incentivi, si richiede soddisfacimento di criteri specifici, in particolar modo di un reddito fiscale unitario di riferimento inferiore a 15.400 euro per il nucleo familiare. In Francia, sempre più produttori stanno partecipando a questa iniziativa, con Stellantis che guida nel numero di ordini.

Oltre a Stellantis, Hyundai (con la Kona) e Nissan (con il modello Leaf) hanno aderito al programma. Adesso, nelle zone oltralpe Volkswagen offre la sua ID.3 a 109 euro al mese e l'e-Up! (con alcune unità ancora disponibili in magazzino) a 89 euro al mese.

Volkswagen ha precisato che il finanziamento per queste offerte è gestito attraverso Volkswagen Financial Services, il più grande fornitore di servizi finanziari automobilistici in Europa. Nel quadro di questo programma governativo, il marchio mette a disposizione della promozione anche la sua ID.3 Pro (con batteria da 58 kWh) nella configurazione Life Max, che include caratteristiche avanzate come il cruise control adattivo ACC e il Lane Assist.

Per la compact elettrica ID.3, l'offerta prevede un canone mensile di 109 euro per 37 mesi e 40.000 km, senza ulteriori contributi da parte dell'utente, poiché coperto da un aiuto all'acquisto. Un prezzo che si presenta come particolarmente competitivo. Per quanto riguarda la e-Up!, nonostante la cessazione della produzione, il canone mensile è di 89 euro per 37 mesi e 40.000 km.

Ma arriviamo all'Italia. Il piano incentivi fino ad ora, non ancora delle caratteristiche chiare. Si parla di un piano volto al Made in Italy, che favorirà i marchi italiani. In generale invece i nuovi incentivi italiani per il 2024 ammonteranno a 150 milioni di euro per modelli benzina e diesel. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi, sono state introdotte restrizioni come il vincolo di mantenere la proprietà dell'auto nuova per almeno un anno. L'auto usata da rottamare deve appartenere al proprietario dell'auto nuova da almeno 12 mesi e avere un'omologazione tra Euro 0 e Euro 4, mentr l'extra bonus per Isee bassi è stato eliminato.