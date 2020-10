La Volkswagen ID 3 è sicurissima: ottenute cinque stelle Euro NCAP

La nuova Volkswagen ID 3 ha ottenuto la massima valutazione da Euro NCAP, pari a cinque stelle su cinque. La compatta elettrica è la prima vettura di serie sviluppata sulla piattaforma MEB, il pianale modulare del Gruppo VW concepito per la propulsione elettrica.

Oltre al punteggio massimo di stelle la ID 3 ha convinto anche nei punteggi individuali, ottenendo 87% nella sicurezza degli occupanti adulti, 89% degli occupanti bambini, del 71% dei pedoni e 88% nei safety assist (tutti i sistemi di sicurezza attiva e passiva). La valutazione di cinque stelle è stata ottenuta anche dalla nuova Volkswagen Golf lo scorso anno, la regina delle compatte aveva ottenuto il 95% per la protezione degli occupanti, il 76% nella sicurezza dei pedoni e il medesimo 89% nella sicurezza degli occupanti bambini. Un valore cresciuto nettamente nella ID 3 è quello dei safety assist, solo al 78 % nella Golf.

Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP, ha dichiarato che le auto elettriche sono sicure quanto quelle con motore a combustione interna, aggiungendo “Euro NCAP continuerà a garantire che salvare il pianeta [adottando la propulsione elettrica] non vada a discapito della sicurezza, e sono lieto di vedere che la ID 3 non è scesa a compromessi in questo senso.” La Volkswagen ID 3 è disponibile anche in Italia, con prezzi a partire da 37.350 euro.

Euro NCAP ha recentemente testato anche la variante Plug-in Hybrid della RAV4, confermando le cinque stelle delle altre versioni.