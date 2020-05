La Volkswagen ID.3 ha già ricevuto 3 premi, nonostante non sia ancora disponibile

Non è ancora stata consegnata una sola Volkswagen ID.3, ma l'auto ha già ricevuto il premio "Meglio del meglio". L'auto, per la cronaca, non è ancora in commercio. Il debutto dell'auto elettrica è stato rimandato per colpa di dei problemi a livello software.

Il premio "Best of Best" viene assegnato dall'Automotive Brand Contest 2020. È un'iniziativa del German Design Council. Non è l'unica VW premiata: nella categoria concept il "Best of Best" se lo è aggiudicato la ID.SPACE VIZZION.

La VW ID.3 ha ottenuto anche i premi Exterior Volume Brand e Interior Volume Brand.

"La ID.3 è espressiva, ed ha interni ed esterni coerenti tra loro. È un impressionante interpretazione contemporanea degli stilemi di design di Volkswagen", si legge nella motivazione dietro al premio.

Per carità, è un premio al design e quindi potrebbe avere anche un po' di senso. Teslarati ad ogni modo fa notare il bizzarro meccanismo dietro ai premi dati dal German Design Council, che organizza anche il German Design Award. Quest'ultimo, sostiene il blog, verrebbe finanziato direttamente dal vincitore del premio (non dovrebbe essere il contrario?). L'organizzazione nel 2018 ha dato ben 1000 premi diversi ad altrettanto vincitori.

A prescindere da queste perplessità, l'Automotive Brand Contest ha dato dei premi anche ad altri due veicoli elettrici: le NIO ES6 (SUV cinese di cui esiste una edizione Razer) e la Ösa.