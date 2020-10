La Volkswagen ID.3 Pro S si ricarica in un batter d'occhio

La Volkswagen ID.3 nella sua variante Pro S, e cioè con pacco batterie a capienza netta di 77 kWh, si carica ad una potenza eccellente e garantisce all'automobilista pause non troppo lunghe alle stazioni apposite.

Il test più recente, svolto e poi pubblicato su YouTube dal canale Battery Life, ci fornisce informazioni precise da questo punto di vista. La VW ID.3 con pacco batterie più grosso si carica infatti ad una potenza di ben 126 kW, e mostra una curva molto interessante la quale segue una traiettoria costante in base allo stato della carica. Il produttore tedesco ha annunciato che la Pro S avrà un picco di potenza in ricarica di 125 kW (quindi confermato), la variante Pro si fermerà invece a 100 kW e il modello entry level si attesterà invece sui 50 kW (pagando si possono sbloccare 100 kW).

All'atto pratico la ID.3 Pro S offrirà non solo tempistiche interessanti, ma anche un range significativamente superiore alla media delle autovetture elettriche grazie a un consumo davvero modesto. A ogni modo, tornando alla curva di ricarica, possiamo osservare che la EV comincia a ridurre l'immissione di energia intorno al 35 percento di carica in modo progressivo fino al 70 percento, passando da una potenza di 125 kW ad una di circa 70 kW. Fino all'82 percento di carica resta invariata, ma poi ricomincia a calare fino ad arrivare a 25 kW intorno al 99 percento.

Nel caso foste particolarmente interessati all'argomento vi lasciamo all'intera visione dell'approfondito video in alto