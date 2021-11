Una Volkswagen ID.3 ha perso l'8% di batteria in 14 mesi: cos'è successo?

Le batterie agli ioni di litio sono oggi estremamente affidabili, le abbiamo dentro gli smartphone come nei pianali delle auto elettriche, hanno però un problema che non risolveremo mai con questo tipo di chimica: perdono capacità con il passare del tempo. Ebbene quanta capacità ha perso una Volkswagen ID.3 dopo 14 mesi di utilizzo?

Beh ce lo dice uno youtuber che l'ha acquistata e utilizzata per l'appunto per 14 mesi e 25.000 km. Prima di andare avanti ricordiamo brevemente che Volkswagen vende la sua elettrica con una garanzia di 8 anni o 160.000 km, un tempo/distanza entro cui la batteria dovrebbe conservare almeno il 70% della carica totale, se risulta meno Volkswagen sostituisce il Battery Pack gratuitamente.

Torniamo così al video di Battery Life, secondo cui la sua ID.3 1ST avrebbe perso il 7,5% della sua capacità iniziale nel primo anno di utilizzo. Si tratta di ben 4,4 kWh di energia in meno, che si sono letteralmente volatilizzati con il tempo e l'utilizzo. È di sicuro un consumo più alto della media, pensate che Tesla garantisce una perdita del 10% dopo 320.000 km; dati da scheda tecnica, è vero, la Model S di Bjørn Nyland ha comunque percorso 265.000 km in 7 anni e ha perso solo l'11%. È così che dovrebbe degradarsi una batteria, cos'è successo dunque alla Volkswagen ID.3 1ST dello youtuber Battery Life?

Potrebbe certo essere un modello difettoso, bisogna però dire che - per stessa ammissione del proprietario - ha percorso 15.000 km nei primi tre mesi di vita e per tutto quel periodo la ricarica è stata effettuata per il 90% delle volte presso una colonnina DC a 100 kW, una ricarica veloce che se fatta con costanza può portare a una degradazione più veloce del normale. Battery Life inoltre caricava fino al 100% e scaricava regolarmente la sua auto al di sotto del 10%, altra pratica solitamente sconsigliata (qui trovate i nostri consigli per massimizzare l'autonomia di un'auto elettrica).

Successivamente a questi tre mesi "folli", la ricarica è passata a una colonnina AC da 11 kW e ricarica bloccata all'80% max. Portata presso Volkswagen, la vettura è stata testata ufficialmente e la capacità perduta dopo 14 mesi di utilizzo e 25.000 km è stata addirittura dell'8%. Battery Life ci fa notare come un po' tutte le nuove auto elettriche tendano a perdere più capacità all'inizio del loro ciclo vitale, per poi rallentare questo processo con il tempo. L'8% in 14 mesi tuttavia ci sembra una cifra un po' troppo alta... Battery Life in ogni caso utilizzerà questa stessa Volkswagen ID.3 per un periodo di noleggio di 3 anni, vedremo dunque alla fine del contratto quale sarà la capacità totale perduta.