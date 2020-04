Volkswagen; l'ID.3 non arriva, unica soluzione? Puntare ancora sull'e-Golf

Volkswagen alla fine dovrà continuare a puntare sull'e-Golf ancora per un po'. Sarà prodotta e pubblicizzata per più a lungo del previsto. L'auto doveva venire definitivamente rimpiazzata dal nuovo EV, la ID.3. Peccato che i problemi al software abbiano congelato l'arrivo nelle concessionarie di quest'ultima, lasciando VW senza alternative.

Tutto questo perché su VW, così come sulle altre case automobilistiche, grava il peso delle nuove sanzioni europee sulle emissioni di CO2. I brand automotive sono in una corsa contro il tempo per piazzare il numero più alto di PHEV e BEV in modo da abbassare la media di emissioni della loro flotta.

Così Volkswagen, in assenza dell'ID.3, è costretta a prolungare il ciclo vita della e-Golf ancora per un po': la produzione continuerà fino a settembre, mentre le consegne ai clienti verranno promosse fino a novembre del 2020, con gli ordini che verranno chiusi il 2 ottobre.

Ma ora arriviamo alla notizia interessante: gli ultimi mesi di vita dell'E-Golf saranno accompagnati da forti sconti, con l'azienda che punta a venderla sotto ai 25.000€ rendendola, di fatto, un'occasione ghiotta per chi cercava un auto elettrica ad un buon prezzo.

Pensate che potrebbe fare al caso vostro? Nel dubbio, questo esaustivo video di prova della E-Golf di Johnny Smith potrebbe mettervi le idee in chiaro.