Volkswagen ID.3, importante taglio di prezzo in Germania: a breve anche da noi?

La Volkswagen ID.3 auto che abbiamo provato lo scorso mese di luglio, ha subito un importante taglio di prezzo negli scorsi giorni in Germania.

In patria la VW ID.3 costava circa 40.000 euro, mentre con il nuovo listino arriva a costare attorno ai 33mila euro, e lo stesso taglio di prezzo è stato praticato anche sulla ID.4.

Di fatto entrambe le green di Wolfsburg sono ora fra le più economiche in circolazione in Germania, visto che sul mercato vi sono solo altre tre auto che costano di meno della ID.3 e della ID.4, leggasi la Dacia Spring (da 22.750 euro), la Renault Twingo Electric (da 28.000 euro) e la Fiat 500 elettrica (da 29.490 euro). Se prendiamo in considerazione anche la Mini Cooper elettrica, che sarà lanciata a breve e che costerà 32.900 euro, allora la ID.3 sarà la quinta auto elettrica più economica sul mercato.

Vedendo le auto in commercio in Germania il listino delle green è ben più caro rispetto a quello dell'Italia, dove vi sono 13 vetture al di sotto dei 35 mila euro. La ID.3 è un'auto elettrica senza dubbio di qualità, tenendo conto della sua capienza, del consumo energetico e dell'autonomia.

Facendo un raffronto con la concorrenza, la Renault Megane ha un bagagliaio un po' più ampio, ma nelle altre categorie è inferiore. Lo stesso vale per la MG 4, mentre la Volvo EX30, ha meno autonomia e un bagagliaio meno ampio.

Di fatto, con 7.000 euro in meno, la Volkswagen ID.3 è divenuta una delle auto a batteria più interessanti in circolazione, e siamo certi che tale taglio aiuterà ad aumentare le vendite. In attesa dei numeri ufficiali del mercato tedesco, in Italia la ID.3 è risultata essere l'undicesima auto green più venduta in assoluto nel 2023 con 1.644 immatricolazioni, dietro alla Renault Twingo, alla MG4 e alla Peugeot 208.