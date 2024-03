Volkswagen ID.3 GTX: sta per arrivare l'alternativa elettrica della Golf GTI

Una nuova era di innovazione è in arrivo con l'annuncio della Volkswagen riguardante l'imminente lancio della ID.3 GTX che si basa sul concept ID GTI presentato al Motor Show di Monaco lo scorso settembre.

Questa versione più sportiva promette tocchi stilistici, miglioramenti interni e una trasmissione potenziata che offrirà prestazioni superiori rispetto ai modelli ID 3 "standard" attualmente in commercio. Sebbene inizialmente si fosse parlato di una possibile versione GTX con doppio motore e trazione integrale sin dal lancio della ID 3 nel 2019, il CEO attuale, Thomas Schäfer, ha smentito l'esistenza di tali piani, citando le sfide economiche legate alla riprogettazione della piattaforma MEB per accogliere un motore anteriore.

I dettagli tecnici rimangono ancora scarsi, ma ci si aspetta che l'ID 3 GTX, previsto entro la fine dell'anno, includa il potentissimo motore APP550 di Volkswagen, una scelta significativamente più performante rispetto all'attuale unità APP310. Con un aumento significativo di potenza e coppia rispetto ai modelli ID 3 esistenti, il motore APP550 è stato adottato anche su altri veicoli della gamma, come la berlina ID 7 e l'ID Buzz a passo allungato.

Per riflettere la sua natura sportiva, l'ID 3 GTX presenterà un telaio appositamente tarato, con componenti rivisti per offrire una guida più dinamica. Saranno implementate modifiche alla gestione della stabilità e della trazione, insieme a un controllo della modalità di guida ottimizzato.

Nonostante possa non portare il badge GTI, ci si aspetta che l'ID 3 GTX mantenga alcuni elementi iconici del marchio che identifica le sportive di casa Volkswagen, come paraurti più aggressivi, design delle ruote più curato e, potenzialmente, un interno personalizzato con accenti rossi e rivestimenti dei sedili a quadri Jacky, come nella Golf e nella Polo GTI.

Quanto a dove la ID.3 GTX verrà prodotta, ancora non abbiamo informazioni. tuttavia, sappiamo che Volkswagen ha deciso di spostare la produzione della ID.3 da Wolfsburg a Zwickau per risparmiare. La Golf e la Tiguan continueranno a essere prodotte a Wolfsburg, poiché vendono bene. Malgrado la delusione nelle vendite della ID.3, Volkswagen rimane impegnata nell'elettrificazione con futuri progetti come la Golf elettrica e la ID.2.

Caricatore USB C, 40W lo trovi in offerta oggi su