La Volkswagen ID.3 GTX arriva nel 2023: doppio motore e trazione AWD

In casa Volkswagen la sigla GTX significa alte prestazioni elettriche e l'abbiamo già vista accanto ai nomi ID.4 e ID.5. Manca all'appello la ID.3 ma risolverà tutto il 2023: c'è in arrivo una Volkswagen ID.3 GTX con doppio motore elettrico.

Pensavamo di non vederla più questa ID.3 GTX, anche perché in casa CUPRA è arrivata da poco la Born (alla guida della CUPRA Born in Catalogna), hatchback sportiveggiante su base proprio ID.3. Soprattutto dopo l'ingresso a listino delle versioni Born e-Boost da 170 kW/231 CV pensavamo che la ID.3 GTX non sarebbe arrivata più, ora però dobbiamo ricrederci.

Sul web si parla di hot hatchback dal doppio motore elettrico e trazione AWD, in particolare l'indiscrezione arriva da AutoExpress che è riuscita a far dire a Martin Hube (portavoce di Volkswagen): "L'aggiornamento della ID.3 (che ormai è stata lanciata nel 2019, ndr) porterà diverse novità, riuscirà a soddisfare anche quei clienti che chiedono più potenza e una trazione All Wheel Drive". Pur non essendo una conferma ufficiale e chiara al 100%, siamo pronti a scommettere che la ID.3 GTX farà il suo debutto nel 2023, parte della gamma rinnovata della ID.3 al suo quarto anno di vita.

A livello di design, esteriormente la ID.3 non dovrebbe cambiare poi molto, mentre all'interno dovrebbero arrivare nuovi allestimenti più nuove opzioni per i cerchi. È possibile che Volkswagen si concentri soprattutto su motori e batterie, con la variante GTX che potrebbe offrire 299 CV e 460 Nm di coppia, la stessa potenza di ID.4 GTX e ID.5 GTX. Il peso minore e la migliore aerodinamica però potrebbero far scendere la hot hatchback al di sotto dei 6 secondi nello scatto 0-100, mentre nelle sorelle crossover siamo a 6,2 secondi. (Immagine cover: InsideEVs)