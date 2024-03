La Volkswagen ID.3 diventa GTX con 600 km di autonomia, anche Performance da 326 CV

La gamma Volkswagen ID.3 si aggiorna e vede arrivare due nuovi modelli “pepati” sul mercato italiano, la ID.3 GTX e la ID.3 GTX Performance. Scopriamo subito quali differenze tecniche ci sono fra le due vetture.

La nuova ID.3 GTX vanta una potenza di 210 kW/286 CV, cifre che assicurano il divertimento alla guida in qualsiasi situazione, con la ID.3 GTX Performance però si va ancora oltre: si arriva a 240 kW/326 CV. I due modelli sportivi si distinguono anche per via di un frontale dedicato e un equipaggiamento di serie notevolmente ampliato. Ma parliamo subito di prestazioni: la GTX “standard” accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi, mentre la Performance riesce in 5,6 secondi. La velocità massima invece è limitata a 180 km/h sulla GTX e a 200 km/h sulla GTX Performance. Entrambe le vetture sono ovviamente basate sulla nuova Volkswagen ID.3 di seconda generazione guidata in anteprima al debutto italiano.

Ad alimentare le vetture troviamo una batteria da 79 kWh netti che riesce a ricaricarsi fino a 175 kW. A questa potenza, che comunque per Volkswagen rimane “teorica” e rappresenta soltanto un picco massimo, è possibile ricaricare dal 10% all’80% in circa 26 minuti. Nonostante la potenza, i dati WLTP della ID.3 GTX parlano di 600 km di autonomia massima, anche se nel mondo reale dobbiamo aspettarci un numero di chilometri leggermente inferiore - in base al nostro stile di guida.

Delle nuove ID.3 GTX ci sarebbe ancora da parlare tantissimo, chiudiamo però questa nostra veloce panoramica parlando del nuovo sistema di infotainment che, attraverso un comodo schermo centrale da 12,9”, permette di sfruttare funzioni avanzate e persino ChatGPT. Inoltre la leva per la selezione della marcia è stata eliminata dalla zona della Digital Cockpit, ora c’è una leva di comando separata sullo sterzo, come sulla nuova ID.7 guidata in anteprima. Per la ID.3 GTX si è trattato di un’anteprima mondiale, appena avremo i prezzi per l’Italia vi informeremo con un nuovo articolo.

