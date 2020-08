Volkswagen ID.3: in Germania le concessionarie sono stracolme di esemplari

Il mercato dell'auto tedesco sta cominciando a sentire la presenza della Tesla Model 3, che è sempre più facile avvistare per le strade cittadine. Volkswagen però non vuole affatto stare a guardare, e ha già preparato la sua contromossa.

Nel corso delle ultime ore numerose immagini confermano la distribuzione di migliaia e migliaia di Volkswagen ID.3 con le quali la casa automobilistica tedesca vuole a ogni costo togliere lo scettro alla compagnia californiana nel settore delle auto elettriche.

Stando a quanto dichiarato da Dirk Weddigen von Knapp, boss della divisione tedesca di Volkswagen e Audi nella gestione dei rapporti con le concessionarie, la berlina proprietaria permetterà un sorpasso rapido ai danni di Tesla. L'affermazione è stata riportata dal portale Merkur.de:"Molti osservatori del mercato saranno meravigliati dalla velocità con la quale la ID.3 supererà le Tesla."

La berlina elettrica sembra quindi aver superato i primi grossi problemi relativi al software, i quali ne avevano inchiodato la distribuzione e la commercializzazione e avevano persino incoraggiato voci di corridoio su eventuali sostituzioni in ambito dirigenziale. Il peggio è alle spalle quindi, ma non soltanto per questo motivo: di recente la VW ID.3, reduce da una comunque ottima valutazione sull'autonomia in ciclo WLTP, ha annichilito ogni previsione coprendo una distanza di 531 chilometri con una singola carica. Il bello è che per il test è stata usata la versione con batteria da 58 kWh, per cui i modelli con pacco batterie da 77 kWh promettono faville.

Infine, restando in tema, vi consigliamo la lettura di un nostro speciale in merito all'ottimizzazione dell'autonomia delle auto elettriche: vale la pena migliorare il range delle EV senza superare i 60 km/h?