Volkswagen ID.3 e Cupra Born: la produzione delle due auto elettriche sarà ridotta

Sia Volkswagen che Cupra stanno valutando la possibilità di adattare ulteriormente la produzione per far fronte alle condizioni mutevoli del mercato. Questo potrebbe includere misure come la demolizione di linee di produzione non più necessarie.

La produzione delle vetture elettriche Volkswagen ID3 e Cupra Born a Zwickau verrà temporaneamente ridotta a causa di una domanda inferiore alle aspettative. Questa riduzione sarà in vigore dal 2 al 13 ottobre per quanto riguarda Cupra Born. La produzione della ID3 a Dresda invece verrà temporaneamente sospesa dal 2 al 16 ottobre.

Il tutto servirà ad adattare la produzione alla domanda, che, evidentemente, è stata sovrastimata da parte dei produttori. Questo può anche significare una strategia di riadattamento della produzione per le versioni più sportive ed esclusive dei veicoli.

Negli Stati Uniti invece, è in corso uno dei più grandi scioperi di sempre per il settore automotive. Le richieste dei sindacati americani vertono su molti temi, ma quello più importante riguarda un aumento di stipendio del 36% in 4 anni; misura che è stata definita da molti come un "long shoot", ovvero uno sparare troppo alto, soprattutto considerando che i dati sull'inflazione sono in netta diminuzione negli USA.

La produzione industriale è molto suscettibile alle fluttuazioni della domanda e ai cambiamenti tecnologici, che richiedono ingenti riorganizzazioni interne. Uno dei soggetti coinvolti nel maxi sciopero americano, ovvero Stellantis, ha aumentato la produzione in Italia.