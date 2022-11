La Volkswagen ID.3 diventa crossover: ufficiale l'arrivo della ID.3 X

Che vi piaccia o no, il mondo automotive è sempre più proiettato verso la creazione di nuovi SUV e Crossover. Volkswagen ha ad esempio intenzione di sviluppare una nuova ID.3 X, versione crossover dell'attuale hatchback.

Se la ID.4 è troppo grande per voi e la ID.3 non è abbastanza spaziosa, la ID.3 X sarà esattamente nel mezzo. Per vedere la nuova auto sulle strade ci vorrà ancora parecchio, Volkswagen ha comunque intenzione di lanciarla prima del 2026. Nelle intenzioni sarà un mini SUV dall'aspetto fresco e dinamico, come qualcuno lo ha immaginato nei render pubblicati da InsideEVs.

Prima del suo arrivo però Volkswagen avrà sicuramente rinnovato la sua attuale ID.3, dunque basarsi sul design attuale potrebbe avere poco senso. Di certo ID.3 X monterà alla base la rinnovata piattaforma MEB, che dovrebbe garantire più autonomia e una maggior potenza di ricarica. Volkswagen dovrebbe migliorare anche la qualità degli interni e il software di bordo, con sistemi di assistenza attiva e Guida Autonoma più avanzati.

Thomas Schäfer, il CEO di Volkswagen, ha detto ad Autocar: "Dobbiamo fare attenzione perché la nostra gamma è già parecchio nutrita, dobbiamo posizionare bene questa nuova vettura. La nostra scelta dev'essere coerente, siamo però confidenti che questa nuova ID.3 crossover possa chiamarsi X, è un badge che identifica bene il modello". Nel frattempo non perdete la nostra prova della Volkswagen ID.3 super tecnologica.