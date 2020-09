Volkswagen ID.3: questa è la sua autonomia in autostrada

La Volkswagen ID.3 è una vettura completamente elettrica, attesa in modo particolare dagli automobilisti europei. L'obiettivo della casa automobilistica tedesca è quello di impedire a Tesla e ad altri marchi concorrenti di conquistare il mercato e quindi di escluderla subito dalla competizione.

Per farlo Volkswagen deve però proporre un prodotto dalle buone prestazioni, dal prezzo ragionevole e dall'autonomia più che sufficiente. Quest'oggi parleremo di quest'ultima caratteristica grazie al test su strada effettuato dal noto canale YouTube Battery Life.

Il proprietario del canale ha deciso di provare la VW ID.3 esclusivamente in autostrada, cercando di carpire il range della macchina in quella che è per lei in realtà la condizione più sfavorevole, dato che le EV in genere si comportano alla grande principalmente in città.

La prima corsa è stata portata a termine ad una velocità costante di 90 km/h, mentre la seconda a 130 km/h. L'esemplare utilizzato è una ID.3 in versione 1ST Edition, la quale monta un pacco batteria da 58 kWh e offre un'autonomia ufficiale per singola carica di 420 chilometri in ciclo WLTP.

Durante il primo test la velocità media si è attestata leggermente più in basso del preventivato, e cioè a 86 km/h. La ID.3 è riuscita a percorrere 421 chilometri passando dal 100 al 5 percento di carica, con un range residuo di 23 chilometri, che quindi avrebbe permesso una percorrenza complessiva di 444 chilometri. In questo caso il consumo energetico si è attestato sui 129 Wh/km.

Il secondo test invece ha avuto una velocità media di 122 km/h, per cui la ID.3 1ST Edition è stata fermata a 278 chilometri col 2 percento di carica residua. Stando al computer di bordo, la EV avrebbe potuto percorrere soltanto altri 6 chilometri arrivando a 284 chilometri totali. Il consumo energetico rilevato è di 202 Wh/km.

Ovviamente non parliamo di un test scientifico, ma soltanto di rilevazioni fatte in condizioni aleatorie e senza una particolare precisione, utili nonostante tutto a farsi un'idea preventiva della capacità di percorrenza dell'auto tedesca. A proposito di Volkswagen ID.3, pare che decine di migliaia di esemplari stiano letteralmente invadendo il Regno Unito con l'intenzione di accaparrarsi larghe fette di mercato e di battere la concorrenza, ma contemporaneamente un portale tedesco ne ha subito criticato la qualità di costruzione con parole piuttosto severe:"Qualità scadente e sotto gli standard del marchio."