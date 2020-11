La Volkswagen ID.3 è l'auto elettrica più venduta in Europa, superata la Tesla Model 3

Lo scorso mese di ottobre è stato importantissimo per il successo commerciale della nuova Volkswagen ID.3. La vettura completamente elettrica della casa automobilistica tedesca ha avuto un grande apprezzamento dagli automobilisti europei posizionandosi in cima alla classifica delle vendite inerenti le EV.

Nel complesso le auto elettriche hanno riscontrato una crescita del 153 percento su base annua, trascinando il settore automotive nonostante il crollo causato dalla pandemia di coronavirus. Insomma, a ottobre le nuove immatricolazioni hanno superato il milione di unità segnando un calo del 7 percento su base annua, a sottolineare la marcata controtendenza della nuova tecnologia di alimentazione.

Niente male anche l'andamento delle autovetture mild-hybrid le quali, tra tutte quelle elettrificate, hanno ottenuto un market share del 32 percento. Le plug-in hybrid si sono fermate al 24 percento e infine le BEV sono passate dal 21 al 25 percento.

Per quanto concerne i singoli modelli, la VW ID.3 è letteralmente esplosa con 10.475 preferenze, scalzando la Tesla Model 3. C'è da dire però che i prodotti di Elon Musk vengono spediti a grossi scaglioni, pertanto è atteso un sensibile incremento delle vendite nel mese in corso, dopo che ad ottobre pochissime vetture hanno attraversato l'Oceano Atlantico.

Di particolare interesse il dato che vede le auto elettrificate attestarsi ancora davanti a quelle diesel, le quali hanno perso altre quote di mercato crollando al 26,3 perento (solo pochi anni fa era al di sopra del 50 percento). Felipe Munoz, analista presso JATO Analysis & Reporting, ha affermato:"In modo simile alla domanda vista per Tesla Model 3, la Volkswagen ID.3 ha evidenziato un altro esempio in merito all'appetito per le auto elettriche stilose e competitive, il quale cresce giorno per giorno."

Tra le auto completamente elettriche la Renault Zoe si è piazzata in seconda posizione con 9.778 esemplari venduti, mentre a chiudere il podio ci ha pensato la Hyundai Kona Electric con 5.261 registrazioni. Tra le mild-hybrid ha svettato senza alcun dubbio Toyota con le sue Yaris (13.338 esemplari) e Corolla (9.728 esemplari), ma ha fatto bene anche Mercedes-Benz tramite la A250e (4.209 esemplari).

Prima di chiudere rimandandovi alla nostra prova in strada inerente la VW ID.3, vogliamo indicarvi le dichiarazioni del CEO del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess: da oggi il brand punta tutto sull'elettrificazione, e l'obiettivo è battere Tesla.