La Volkswagen ID.3 arriva ufficialmente in Italia: show di lancio in live streaming

Dopo mesi e mesi di attesa, con qualche problemuccio software e l’ombra possente del COVID-19 quale costante minaccia, finalmente la Volkswagen ID.3 100% elettrica è pronta a sbarcare ufficialmente in Italia. Per l’occasione si terrà uno speciale evento di lancio online, aperto a tutti gli appassionati.

L’appuntamento è per il prossimo giovedì 8 ottobre, quando alle 20:30 andrà in onda lo streaming con i vertici italiani della marca tedesca. Il filmato si potrà vedere sul sito ufficiale di Volkswagen Italia, sulla pagina Facebook e sulla IGTV di Instagram. L’ID.3 Show segna dunque l’arrivo ufficiale della vettura in Italia, con i top manager VW nostrani che illustreranno la strategia elettrica di Volkswagen per l’Italia e le potenzialità della nuova ID.3.

Ricordiamo che la nuova Volkswagen ID.3 è solo la prima vettura di una grande famiglia elettrica, costruita interamente sull’avanzata piattaforma modulare MEB concepita dal Gruppo Volkswagen. L’inizio di un percorso chiamato anche Way to Zero, con cui il brand tedesco si sta impegnando a raggiungere un bilancio neutro di carbonio entro il 2050, perfettamente in linea con i dettami degli Accordi sul Clima di Parigi. Archiviata dunque la Volkswagen ID.3 1st Edition, versione speciale venduta a circa 40.000 euro in tutta Europa, siamo pronti a scoprire i prezzi italiani della gamma di serie, che avrà tre varianti.