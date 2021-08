La Volkswagen ID.3 arriva anche in Cina: si aprono i preordini

Volkswagen ha investito cifre enormi nell'elettrificazione della sua gamma di veicoli già da tempo, e adesso si ritrova con vari modelli a batteria piuttosto interessanti. Adesso però l'obbiettivo del brand è quello di allargare la platea di possibili acquirenti, ed è per questo motivo sta iniziando a produrre e vendere ID.3 anche in Cina.

Il mercato orientale è potenzialmente gigantesco, ma la presenza sul territorio cinese di modelli come la ID.4 o la ID.6 non ha sempre ottenuto i risultati sperati. Ad un certo punto sembrava che le tedesche potessero replicare il successo di Tesla, ma di tanto in tanto le vendite hanno registrato importanti battute d'arresto.

Adesso però la casa di Wolfsburg proverà a sfondare con la ottima ID.3, che da alcune ore è stata resa preordinabile agli automobilisti cinesi. Da parte nostra ci teniamo a sottolineare che gli esemplari di VW da vendere in Asia vengono prodotti attraverso sinergie con case automobilistiche del posto come FAW o SAIC, per cui questa apertura non dovrebbe rendere introvabili le ID.3 agli europei.

Nel prossimo futuro il brand potrebbe poi rincarare la dose con la imminente ID.5 GTX che abbiamo potuto ammirare tramite una galleria di immagini non molti giorni fa. Il SUV sportivo è vicinissimo al raggiungimento della sua versione definitiva, ma al momento non ne conosciamo le tempistiche di commercializzazione per i vari mercati globali. Per ora la EV è stata confermata soltanto per i Paesi dell'Unione Europea e per il Regno Unito.



Nel frattempo il marchio, inteso come Gruppo, non può assolutamente lamentarsi del recente andamento delle vendite, poiché nella prima metà del 2021 ha avuto una ripresa fantastica dal crollo causato dalla pandemia: Porsche e Audi sono in grande salute. A proposito di Audi non possiamo chiudere senza aver riportato un interessantissimo aggiornamento sulla presentazione programmata per questa settimana: la futuristica Grandsphere concept si mostra in un primo teaser.