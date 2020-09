La Volkswagen ID.3 a 90 e 120 km/h: come cambia l'autonomia?

Il nome Bjorn Nyland torna spesso sulle nostre pagine, parliamo infatti di uno youtuber molto affermato del mondo elettrico che pubblica spesso ottime prove con EV di nuova uscita. Questa volta tocca alla super chiacchierata Volkswagen ID.3. Come sarà andato il test dell’autonomia?

La ID.3, ormai lo sappiamo bene, è una vettura molto importante per il marchio di Wolfburg, la prima della famiglia ID e sorella maggiore della ID.4, crossover a tutti gli effetti e prima ID a sbarcare sul pericoloso mercato americano. Ebbene Nyland ha testato l’autonomia della nuova tedesca, registrando un consumo di energia pari a 135 Wh/km tenendo una velocità di crociera di 90 km/h.

Questo si traduce, vista la batteria effettiva da 55,8 kWh (62 kWh da scheda tecnica) in 413 km di autonomia, il che non è affatto male per una vettura di queste dimensioni. Certo tutto cambia quando si sale a 120 km/h: in questo caso l’autonomia scende a 271 km con una singola carica, con un consumo di 205 Wh/km. Ne abbiamo parlato anche tempo fa e Nyland non fa che confermare tutto: le auto elettriche ci spingeranno ad andare più lentamente rispetto alle tradizionali, almeno finché ricaricare non sarà semplice e veloce come fare un pieno di benzina. Che ne pensate, siete in attesa di autonomie migliori?