La nuova Volkswagen ID.3 2023: l'elettrica tedesca si fa ancora più tecnologica

La Volkswagen ID.3 ha rappresentato senza alcun dubbio l'inizio di una nuova era per il marchio tedesco. Un primo grande esperimento basato su una piattaforma innovativa che comunque ha avuto qualche difetto. Ora Volkswagen, che ha ascoltato i suoi clienti, è pronta a lanciare la sua nuova ID.3 2023.

Quali novità dobbiamo aspettarci con la seconda generazione della ID.3 (qui la prova della Volkswagen ID.3 di prima generazione)? Innanzitutto sarà dotata di un software di ultra generazione, capace di migliorare le prestazioni del sistema e di ricevere aggiornamenti over-the-air. L'equipaggiamento inoltre ha subito un aggiornamento e adesso include un display da 12 pollici, un pavimento del bagagliaio rimovibile e una console centrale con due porta bicchieri.

Volkswagen poi spingerà ancora di più su funzioni come il Plug & Charge e l'intelligente Electric Vehicle Route Planner, che mirano a rendere l'esperienza a bordo di ID.3 semplice e comoda. La ID.3 integrerà anche sistemi di assistenza di ultima generazione quali l’Intelligent Travel Assist con Swarm Data e il Park Assist Plus con funzione Memory.