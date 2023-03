Ecco la Volkswagen ID.2all: fino a 450 km di autonomia a meno di 25.000 euro

Come promesso Volkswagen ha presentato al mondo la sua nuova ID.2, o meglio: la ID.2all concept, una vettura che costerà meno di 25.000 euro (stando alle promesse) e metterà i bastoni fra le ruote alla ipotetica Tesla Model 2 di Elon Musk.

Se della Tesla compatta ancora non sappiamo nulla, al di là del fatto che prima poi uscirà sul mercato, della ID.2all concept conosciamo già parecchi dettagli. Il marchio tedesco ha pubblicato diverse fotografie che anticipano il design dinamico e giovanile della vettura, che pur essendo compatta offre all'interno una plancia di tutto rispetto. Il quadro strumenti dietro lo sterzo sembra addirittura più grande di quello della ID.3, mentre al centro campeggia un ottimo schermo touch per l'infotainment. In generale si denota una gran pulizia nell'abitacolo, con un tunnel centrale su due livelli ma estremamente ordinato e pulito.

Abbiamo parlato di concept perché per vedere la ID.2 finale ci vorrà ancora del tempo: la versione di produzione verrà mostrata soltanto nel 2025. È interessante però venire a sapere, in via ufficiale, che sarà "spaziosa quanto una Golf, accessibile quanto una Polo", con Volkswagen che promette fino a 450 km di autonomia con una sola carica. Quel "fino a" fa intuire che il marchio tedesco venderà diversi livelli di batteria, dunque difficilmente i 450 km si potranno avere con la ID.2 base da meno di 25.000 euro, è comunque ottimo sapere che un'auto di queste dimensioni possa avere un range così comodo.

Tornando a parlare di tecnologia, la piccola ID.2 offrirà funzioni premium come il Travel Assist (oggi presente su diversi modelli del Gruppo Volkswagen di categoria superiore, compresa la SKODA Enyaq Coupé RS iV che abbiamo provato di recente), fari IQ.LIGHT e l'Electric Vehicle Route Planner. Interessanti anche le notizie riguardanti la potenza: avremo un motore elettrico anteriore da 166 kW/226 CV su una vettura parecchio compatta.

Compatta ma non troppo: grazie alla nuova piattaforma MEB Entry avremo comunque un comodo bagagliaio da 490 litri che può diventare da 1.330 litri con i sedili reclinati, oggi insomma la ID.2 surclasserebbe tutta la concorrenza di pari segmento. In termini di dimensioni avremo una lunghezza di 4.050 mm, una larghezza di 1.812 mm e un'altezza di 1.530 mm con ben 2.600 mm di passo, che è tantissimo per il segmento. La velocità sarà limitata a 160 km/h mentre l'accelerazione 0-100 km/h si potrà avere in meno di 7 secondi. La ricarica 10-80% invece sarà possibile in circa 20 minuti.

Oltre alla ID.2all concept Volkswagen ha anche anticipato qualche interessante dato sui piani futuri del marchio: 10 nuovi modelli elettrici entro il 2026, compresa la nuova ID.3 appena presentata, l'ID. Buzz a passo lungo e la ID.7. Nel 2026 arriverà anche un SUV elettrico compatto e - attenzione attenzione - un'altra vettura compatta che possa costare meno di 20.000 euro. Iniziate a preparare i pop corn, ci sarà da divertirsi...