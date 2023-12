Volkswagen ID.2, pubblicato il teaser del prossimo B-SUV da 25mila euro

Volkswagen ha mostrato un'anteprima della versione SUV della prossima ID 2, prevista in vendita nel 2026 a un prezzo inferiore a 30.000 euro. Questo piccolo SUV elettrico sarà il sostituto della Volkswagen T-Cross e sarà basato sulla stessa piattaforma MEB Entry accorciata della ID 2 standard.

La vettura sarà costruita in Spagna insieme alla ID 2 e ad altri modelli come la Cupra Raval e un equivalente Skoda ancora non noto. La Volkswagen prevede di presentare il concept del SUV nel 2024, seguito dalla versione di produzione l'anno successivo (ecco perchè Volkswagen id.2 sarà un successo secondo la casa tedesca).

Questo SUV elettrico sarà dotato di un singolo motore sull'asse anteriore con una potenza di 223 CV. Saranno disponibili due opzioni di batteria: 38 kWh e 56 kWh. La batteria più grande avrà una capacità di ricarica rapida, con la possibilità di passare dal 10% all'80% in soli 20 minuti. Si prevede che offrirà un'autonomia di circa 450 chilometri.

Con un prezzo atteso di circa 28.900 euro, il SUV elettrico Volkswagen ID 2 sarà uno dei SUV elettrici più convenienti sul mercato, allineato alla strategia dell'azienda di ridurre i costi elettrificando la sua gamma di veicoli. La Volkswagen ha dichiarato l'intenzione di muoversi verso una gamma di nomi più distintivi per i suoi modelli, con la possibilità di mantenere "ID" come parte di ciascun nome.

Il gruppo Volkswagen del resto ha piani per il lungo periodo, che prevedono la produzione futura di auto elettriche sotto i 25.000 euro senza alcune perdite e in modo sostenibile, sia per l'ambiente che per i conti.