Volkswagen ID.2: le prime immagini dell'auto 'del popolo' elettrica

Troppo spesso sentiamo parlare di auto elettriche ancora troppo costose, ma Volkswagen potrebbe avere la soluzione a questo problema, e si chiama ID.2. La piccola vettura elettrica di Wolfsburg diventerà “l’auto del popolo” elettrica, ed è stata avvistata tra le nevi durante i test pre-produzione.

La Volkswagen ID.2 sarà una delle auto più chiacchierate del prossimo futuro, perché l’obiettivo del marchio è quello di metterla sul mercato con un prezzo di listino di circa 20-25.000 euro, permettendone quindi l’acquisto a tutti, o quasi.

E nell’attesa della presentazione ufficiale, i colleghi di Motor1 sono riusciti ad immortalare la vettura durante i test invernali, con un look che è pressoché identico alla ID.3 se non fosse per alcune piccole differenze che suggeriscono appunto che sotto alla carrozzeria ci sia proprio la nuova ID.2: il passo è più corto, mentre le porte posteriori hanno una lunghezza ridotta rispetto a quelle anteriori.

Al momento non si sa ancora nulla sull’aspetto della vettura finale, in compenso è stato confermato che non seguirà le linee della Volkswagen ID. Life Concept, il prototipo con cui la casa tedesca ha dato vita all’idea di un’auto elettrica economica e alla portata di tutti.

Sappiamo però che sarà il primo modello a basarsi sulla nuova piattaforma MEB-Plus, che utilizzerà un motore elettrico montato all’anteriore, ma è già predisposta per l’adozione di una seconda unità al posteriore che arriverà più avanti, così da offrire maggiori prestazioni e la trazione integrale (a proposito, quest'anno arriverà la Volkswagen ID.3 GTX dual motor e 4WD). Purtroppo però bisogna avere pazienza per scoprire ulteriori novità e soprattutto il look definitivo, perché la Volkswagen ID.2 arriverà non prima del 2025, se non nel 2026.