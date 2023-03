La Volkswagen ID.2 arriva nel 2025: pronta a sfidare anche la Abarth 500e?

Mentre Tesla si prepara a lanciare la sua Model 2 super accessibile, con un prezzo sperato di 25.000 dollari negli USA, Volkswagen risponde con la ID.2, pronta a colpire il mercato probabilmente prima della vettura di Elon Musk: i rumor parlano del 2025.

Prima dell’Investor Day 2023 (il mega riassunto del Tesla Investor Day 2023) abbiamo dedicato un articolo a tutto ciò che sappiamo sulla nuova Tesla Model 2 da 40 kWh, o almeno così dicono le indiscrezioni. Oggi facciamo qualcosa di simile sulla ID.2, che secondo il magazine inglese AutoCar sarà una sorta di baby hot hatch elettrica capace di rispondere per le rime alla Abarth 500e. O meglio: sarà anche una baby hot hatch, visto che avrà diverse versioni a listino.

Le ultime indiscrezioni ci parlano di una divisione Volkswagen R al lavoro su diversi modelli elettrici, e uno di questi potrebbe essere proprio la piccola ID.2 R. Il rumor potrebbe essere credibile, del resto sappiamo che dal 2030 tutte le Volkswagen R sportive saranno a zero emissioni, la ID.2 potrebbe dunque essere per la divisione una sorta di esercizio di stile (un po’ come la UrbanRebel Racing Concept per CUPRA).

Per la piccola ID.2 si preannuncia anche una variante “rugged crossover”, dunque una vettura dotata di elementi “cross”, dal telaio più muscoloso della standard, del resto vetture di questo tipo spopolano in Europa, pensiamo a T-Cross e T-Roc. Per quanto riguarda la disponibilità, la ID.2 dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del 2025.

Per Volkswagen, che nel Q4 2022 ha venduto 118.000 auto 100% elettriche conquistando un nuovo record, si tratta di un modello chiave che potrebbe far impennare ulteriormente le vendite di EV. In totale nel 2022 Volkswagen ha prodotto più di 300.000 modelli elettrici, con ID.4/ID.5 che da sole hanno piazzato 193.200 unità. ID.3 invece, venduta solo in Europa, ha immatricolato 76.600 unità. ID.2 potrebbe idealmente vendere più di queste tre vetture messe insieme, anche se molto dipenderà dal prezzo di listino finale. Nel frattempo vi ricordiamo che la Volkswagen ID.3 si è appena aggiornata al 2023. (Foto cover: AutoEvolution)