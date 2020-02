Una Volkswagen I.D. R umilia la McLaren 720S in una drag race: il video di Top Gear

Oramai lo sappiamo, la Volkswagen I.D. R è un bolide completamente elettrico dalle prestazioni incredibili. Lo ha già dimostrato in più occasioni. Lo scorso Settembre ad esempio fece registrare un record nella scalata della "Porta del Paradiso" in Cina.

A seguire poi fu portata sul Nürburgring, un tracciato noto per la sua lunghezza e la sua capacità di mettere in difficoltà i piloti, e anche lì fece impallidire i tempi delle monoposto da Formula 1 registrando un 6 minuti e 5 secondi. Le sue prestazioni sono garantite innanzitutto da una qualità meccanica pazzesca, ai limiti del maniacale. Poi a suo sostegno ci sono i numeri. Parliamo infatti di una macchina che pesa appena 1.150 kg, meno di qualunque berlina in vendita sul mercato, e al contempo è spinta da 680 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia. Il risultato è un tempo da 0 a 100 km/h di 2,25 secondi.

Se non foste proprio persuasi i ragazzi di Top Gear hanno voluto metterla alla prova in una gara d'accelerazione, schierandola al fianco di una McLaren 720S da 720 cavalli. La supercar inglese è di sicuro più potente, ma possiede un peso di 133 kg maggiore rispetto alla elettrica di Volkswagen.

Per assistere alla sfida vi consigliamo di dare un'occhiata al breve video, ma risollevare gli umori degli appassionati di McLaren vi rimandiamo a una interessante dimostrazione delle incredibili potenzialità della McLaren Senna, guidata nientedimeno che dal nipote del grande Ayrton, Bruno Senna.