Volkswagen Golf TDI tiene testa alla Ferrari 488 Pista nella drag race, ma c'è un segreto

Le drag race sono le sfide più semplici e immediate da svolgere, ma il più delle volte diventano piuttosto prevedibili dopo aver letto la scheda tecnica delle vetture sfidanti. Analizzando i freddi numeri si potrebbe dire che una normalissima Golf TDI difficilmente potrà spuntarla contro una Ferrari 488 Pista, e invece...

I ragazzi del canale YouTube Driven Media hanno deciso di effettuare una prova piuttosto bizzarra, ma capace di mettere in mostra le reali differenze che ci sono tra una vettura “standard” e una supersportiva. Se da una parte abbiamo infatti sua maestà, la Ferrari 488 Pista, dall’altra c’è una Volkswagen Golf turbodiesel declinata nella motorizzazione meno prestante di quel modello, vale a dire l’1.6 litri da 102 CV.

La Pista di cavalli ne ha ben 710, generati dal suo V8 twin-tubo da 3.9 litri, che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,85 secondi, mentre dopo 7,5 secondi si trova a 200 km/h. Sulla carta non c’è chiaramente storia per la compatta tedesca, per questo il team ha deciso di dare un piccolo aiuto alla vettura teutonica, permettendole una partenza lanciata.

A questo punto l’obiettivo della prova è diventato quello di scoprire quale velocità iniziale avrebbe permesso alla Golf di portare a casa la vittoria sulla 488, costretta a partire da ferma. Dopo alcuni tentativi, l’auto di Wolfsburg si è portata a casa la vittoria partendo da una velocità di 90 miglia orarie, ossia poco meno di 145 km/h, e nonostante questo incredibile vantaggio, la vettura del cavallino è arrivata dopo di qualche millesimo di secondo.

