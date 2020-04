La Volkswagen Golf R+ ibrida sarà un mostro di potenza

In queste ore si parla molto della nuova Volkswagen Golf R+ ibrida. Deve venire ancora annunciata ufficialmente, ma alcuni nuovi (e sembrerebbe affidabili) rumor rivelano alcune indiscrezioni davvero molto succose.

Il magazine australiano WhichCar sostiene che una VW Golf R ibrida potrebbe arrivare non prima del 2023, anche se il veicolo non ha ancora ottenuto luce verde. Significa che l'azienda di Wolfburg sta studiando le sue caratteristiche, che i designer hanno una bozza di design non ultimata, ma che il veicolo allo stato attuale potrebbe non vedere mai la luce. L'azienda dovrà valutare per bene se, da un punto di vista commerciale, una Golf R di questo tipo ha il suo perché. In caso positivo, l'iter che porterà poi alla produzione vera e propria può iniziare.

Il magazine spiega che in queste settimane sta circolando una proposta di design che si discosta molto da quella dell'attuale Golf R. Il nome del veicolo dovrebbe essere Golf R Plus o Golf R+.

Sarà più potente della prossima Volkswagen Golf R 2021, che dovrebbe contare su 330CV. Per la Golf R ibrida si parla di oltre 400CV. Non male. Se si farà, sarà la seconda ibrida della famiglia R, dopo la Touareg R da 456CV (ancora più potente della Touareg V8 TDI) .