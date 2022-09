La nuova Volkswagen Golf R 20 Years si può ordinare in Italia: a che prezzo?

Lo scorso 24 maggio vi abbiamo presentato la Golf stradale più potente di sempre, festeggiando inoltre 20 anni di attività: parliamo della nuova Volkswagen Golf R 20 Years (Volkswagen celebra i 20 anni della Golf R), ora finalmente ordinabile in Italia.

Volkswagen riassume in questo modo la sua nuova opera dedicata agli appassionati: più potenza, più dinamica, più emozioni. Abbiamo infatti a disposizione 333 CV/245 kW e 420 Nm di coppia provenienti da un motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri, un propulsore che appunto rende la R 20 Years la più veloce di sempre fra quelle prodotte in serie - non a caso nel mese di agosto ha fatto segnare al Nürburgring-Nordschleife un tempo ufficiale di 7:47,31 minuti (la Volkswagen R più veloce di sempre).



Golf R 20 Years accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, la sua velocità massima invece è limitata elettronicamente a 270 km/h e da oggi potete ordinarla in Italia. Attenzione però, la finestra di prenotazione è molto limitata, Volkswagen prenderà ordini solo fino alla metà del 2023. All'interno troverete per la prima volta su una Volkswagen degli inserti decorativi in vero carbonio, a fare da cornice alla strumentazione digitale del Digital Cockpit Pro e al Navigatore Discover Media, entrambi da 10,25".



I sedili sono sportivi e rivestiti in pelle, ventilati e riscaldati, mentre il volante multifunzione ha comandi touch sulle razze - dai quali potete attivare direttamente il profilo RACE. Quanto costa questo piccolo track-toy che si può utilizzare anche nel quotidiano? Volkswagen Golf R 20 Years è disponibile a partire da 63.900 euro.