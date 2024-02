Volkswagen Golf Limited edition 333: i modelli non sono affatto esauriti

Vi ricordate quando vi parlammo della limitatissima Golf R Limited Edition 333 in occasione del ventesimo anniversario della GTI? Ebbene, pare che l'auto non abbia riscosso l'appeal che Volkswagen desiderava. Ce ne sono ancora molte a disposizione, anche se non vengono prodotte di proposito.

Certo, si tratta della Golf più costosa fino ad oggi, con trazione integrale, 333 CV e prezzo base di 76.419 euro e l'azienda di Wolfsburg non risparmiò superlativi nel marketing. Un portavoce stampa VW dichiarò che il modello speciale Golf R 333 era esaurito dopo soli otto minuti, ma questa affermazione si è rivelata lontana dalla realtà.

Il modello, limitato a 333 unità e disponibile solo nel vivace "giallo lime", è ancora disponibile online, talvolta con sconti significativi. Un concessionario VW a Lipsia offre il modello speciale a 66.490 euro, con circa 60 nuove vetture disponibili su diversi portali online.

Il problema però sarebbe di natura produttiva: Volkswagen pare limitare di proposito le quantità per generare appeal a un prodotto che, forse, non ne ha così tanto, anche perchè altrimenti non sarebbe normale verne il prezzo scendere. Il fatto che l'azienda non abbia fiducia nella capacità dei propri clienti di capire questa situazione riflette un certo disprezzo nei confronti dei consumatori. Tuttavia, Volkswagen dovrebbe capire che i clienti sono critici e che il mercato, non il marketing, alla fine regola tutto.

Volkswagen ha dimostrato in passato, nel 2016, con la Golf GTI Clubsport S, che è possibile creare un vero valore automobilistico. Con 310 CV, trazione anteriore e un prezzo di soli 40.000 euro, la Clubsport S è diventata un oggetto da collezione, con esemplari usati che valgono oggi più di 70.000 euro. Questo grazie al suo autentico patrimonio del motorsport e alla sua straordinaria dinamica di guida, non grazie a trucchi di marketing.In merito al futuro, la Golf pare sopravviverà alla scure della transizione elettrica: è probabile che la Golf 9, full elettrica in uscita entro il 2028, sostituirà l'ID.3.