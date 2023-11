Volkswagen Golf, l'incredibile promo che in 2 giorni ha raccolto gli ordini di un mese

E' stata così incredibile la promozione per la Volkswagen Golf al punto che sono stati registrati gli ordini di un mese in due soli giorni. A raccontare la vicenda per certi versi rocambolesca è il quotidiano online tedesco Automobilwoche.

Il tutto è accaduto all'inizio di questo mese in alcuni concessionari tedeschi: in occasione della Cyber Week si è deciso di anticipare i saldi del Black Friday, che vedono ad esempio il 50% di sconto sull'Amazon Echo Auto, promuovendo un leasing con un tasso di interesse del solo 0,01 per cento, cumulabile tra l'altro con uno sconto eccezionale su Golf e Passat.

Insomma, la classica offerta imperdibile su cui numerosi automobilisti si sono giustamente fiondati, facendo registrare una montagna di ordini. In soldoni la Golf R-Line era acquistabile a 49 euro al mese dopo un anticipo di 1.000 euro, mentre la Golf base era in vendita a 29 euro al mese con lo stesso deposito.

"La campagna doveva durare fino al 31 dicembre 2023 – ha fatto sapere un portavoce di Volkswagen, azienda che sta faticando e non poco in Cina - tuttavia, a causa della domanda imprevedibile ed estremamente elevata da parte di rivenditori e clienti, la Golf non è più disponibile in tutte le varianti".

In due giorni sono state ordinate tante Golf quante quelle che solitamente si vendono in un mese intero: "Il reparto vendite di VW ovviamente non sapeva esattamente quali prezzi avrebbero potuto praticare i concessionari con questa Cyber ​​​​Week", ha fatto sapere ancora il gruppo tedesco di automobili, di conseguenza non si aveva idea che tale offerta avrebbe portato a dei prezzi di quel tipo.

Alla fine numerosi clienti che si sono recati nei concessionari durante lo scorso fine settimana sono stati purtroppo “respinti” visto che non vi erano più Golf disponibili.