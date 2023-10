La nuova Volkswagen Golf Gti si svela: le foto inedite del restyling in arrivo

Esaminando attentamente le immagini di questa Volkswagen Golf GTI catturate dai colleghi di Motor1.com, si può notare quanto sia stata astuta Volkswagen nel mimetizzare l'auto nei punto giusti. A prima vista, sembrerebbe che questa hot hatch non stia nascondendo nulla, ma è esattamente l'effetto che Volkswagen desidera creare.

L'attuale GTI ha una parte anteriore pulita e squadrata con prese d'aria e griglia nella parte inferiore, e il nastro nero sugli angoli ti farebbe pensare che anche questa macchina abbia le stesse caratteristiche. In realtà, le prese d'aria angolari scendono leggermente più in basso e poi risalgono ad angolo, proprio come nell'attuale Golf R. Le nuove normative Euro 7 dovrebbero anche salvare il cambio manuale della Golf.

È un design più aggressivo per la GTI. Le luci a LED a forma di X negli angoli probabilmente torneranno anche in questa nova iterazione. Le vere modifiche sono più evidenti nella parte posteriore, soprattutto nelle luci. Una sorta di nastro nasconde quelli che sono i prossimi fanali posteriori e LED.

Al momento non abbiamo ancora un'immagine chiara dell'interno della Golf rinnovata, ma sappiamo che ci sono dei cambiamenti in arrivo. Tra questi, c'è un touchscreen centrale leggermente più grande. I controlli sensibili al tocco introdotti nella Golf 8 saranno probabilmente sostituiti con qualcosa di più analogico

Parlando del lancio, al momento non è ancora elencato l'anno modello 2024 per la Golf GTI sul sito web di VW, il che suggerisce che stiamo probabilmente guardando il modello 2024 in queste immagini. Questo potrebbe indicare che una presentazione ufficiale avverrà entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2024. Nel frattempo potete dare un'occhiata agli scatti della nuova Golf MK 8.5 standard.