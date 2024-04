Volkswagen Golf GTI, il 'ritorno' del mito: +156% di vendite nel 2024

Ne è passato di tempo da quel 29 marzo 1974, quando Volkswagen produceva la sua prima iterazione della Golf, da allora ne sono successe di cose: altri e bassi, cadute e risalite. E sono proprio le risalite che ci interessano in questa sede. Negli Stati Uniti, le vendite della Golf hanno segnato un bel +21%.

In particolare, la domanda per la Golf GTI è aumentata del 156%, con ben 2.412 unità consegnate da gennaio a giugno, mentre le vendite della Golf R sono cresciute del 125% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo quota 1.233 unità. La probabile spinta dietro questo aumento delle vendite potrebbe essere l'imminente eliminazione del cambio manuale. Le prossime Golf GTI e R Mk8.5, attese entro la fine dell'anno, elimineranno infatti questa opzione.

Di contro, è probabile che questa grande spinta subirà una battuta d'arresto quando il cambio manuale non sarà effettivamente più disponibile su una Golf, e che ciò avrà un impatto significativo sulle vendite. Volkswagen ha infatti dichiarato che il 50% degli acquirenti della GTI e il 40% degli acquirenti della R hanno scelto il cambio manuale nel 2023. Quanto al futuro, Golf GTI del 2025 potrebbe ricevere un aumento di potenza negli Stati Uniti, seguendo l'esempio della versione europea che ha ottenuto un incremento di 20 CV, portando la potenza totale a 261 CV.

Arrivando in Italia, Volkswagen ha aperto gli ordini per la nuova Golf 2024,. Questa nuova generazione vedrà l'implementazione del nuovo sistema di infotainment MIB4 di nuova generazione. Esteticamente Golf 2024 si presenta con un nuovo frontale e design dei fari LED aggiornato. Le opzioni di motorizzazione includono motori turbo benzina e Mild Hybrid a 48 V.

Golf 2024 parte da 30.150 euro, mentre l'allestimento Variant parte da 31.100 euro. L'allestimento Edition Plus offre contenuti aggiuntivi costa solo 200 euro in più rispetto alla versione Life. Con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen, è possibile avere la Golf 1.5 eTSI 115 CV DSG Edition Plus con 6.700 euro di anticipo e 35 rate mensili da 259 euro, TAN 6,99%, TAEG 8,12%.

